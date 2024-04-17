Минкульт Украины лишил Арку дружбы в Киеве статуса памятника истории

Заключение, согласно которому монумент не подлежит занесению в госреестр памятников Украины, вынесла экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики. В заключении комиссии отмечается, что воплощенный в монументе «миф о воссоединении двух братских народов не соответствует историческим реалиям».
«Избавляясь от монументального “ига”, мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния», — приводятся в релизе ведомства слова замминистра культуры Ростислава Карандеева.
Арка дружбы народов была установлена в Крещатом парке в Киеве в 1982 году в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Изначально монумент состоял из трех элементов — арки из титановых листов в виде радуги, бронзовой скульптуры двух рабочих (украинца и русского) и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады. Двое рабочих держали в руках ленту с Орденом Дружбы народов, на постаменте располагалась надпись «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» на русском и украинском языках.
В апреле 2022 года скульптура рабочих была демонтирована, а в мае монумент переименовали в «Арку Свободы украинского народа».