Минкульт Украины лишил Арку дружбы в Киеве статуса памятника истории

Арка дружбы народов была установлена в Крещатом парке в Киеве в 1982 году в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Изначально монумент состоял из трех элементов — арки из титановых листов в виде радуги, бронзовой скульптуры двух рабочих (украинца и русского) и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады. Двое рабочих держали в руках ленту с Орденом Дружбы народов, на постаменте располагалась надпись «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» на русском и украинском языках.