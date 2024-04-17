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Минкульт Украины лишил Арку дружбы в Киеве статуса памятника истории

Министерство культуры Украины выпустило приказ, согласно которому Арка дружбы народов в Киеве лишается статуса памятника истории и может быть демонтирована. В сообщении ведомства говорится, что монумент демонстрирует «исключительно советские идеологемы и коннотации», а потому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: РИА "Новости"

Заключение, согласно которому монумент не подлежит занесению в госреестр памятников Украины, вынесла экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики. В заключении комиссии отмечается, что воплощенный в монументе «миф о воссоединении двух братских народов не соответствует историческим реалиям».

«Избавляясь от монументального “ига”, мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния», — приводятся в релизе ведомства слова замминистра культуры Ростислава Карандеева.

Арка дружбы народов была установлена в Крещатом парке в Киеве в 1982 году в честь 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьской революции 1917 года. Изначально монумент состоял из трех элементов — арки из титановых листов в виде радуги, бронзовой скульптуры двух рабочих (украинца и русского) и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады. Двое рабочих держали в руках ленту с Орденом Дружбы народов, на постаменте располагалась надпись «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» на русском и украинском языках.

В апреле 2022 года скульптура рабочих была демонтирована, а в мае монумент переименовали в «Арку Свободы украинского народа».

история
монументы