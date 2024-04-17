Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотели весну — получите: Апрель восстал — прохладный и дождливый, лето в Молдове отступило

Какой будет погода в четверг, 18 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 53% 759 мм рт. ст. +21°

Согласно предупреждению Гидрометеоцентра Молдовы, в связи с резким снижением температуры воздуха, жёлтый код сохраниться до 18 апреля.

Резкая смена температур, никому не доставила удовольствия. Однако те, кто страдает от аллергии, после дождя вздохнули с облегчением.

В Кишинёве 18 апреля прохладно, днём около 9, ночью 5 градусов тепла. Вероятность дождя — 100%. Наиболее обильные осадки выпадут около 9−10 часов утра, ветер до 37 км/ч.

В последующие сутки сохраниться дождливая погода. Ветер немного утихнет.

На севере Молдовы днём около 6, ночью — 4 градуса тепла, скорость ветра 37 км/ч, дождь будет сильным.

На юге традиционно теплее, 11 днём и 9 ночью градусов тепла, но тоже дождь и ветрено.