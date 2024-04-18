Петербургским абитуриентам назвали специальности, на которые добавят бюджетные места

Расширен список индивидуальных достижений абитуриента, за которые вуз по своему усмотрению начисляет дополнительные баллы. С этого года будут учитываться — участие в СВО, прохождение военной службы по призыву и по контракту, медали «За особые успехи в учении» I или II степени, спортивные достижения на чемпионатах и кубках России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.