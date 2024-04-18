Какой сегодня праздник: 18 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. 18 апреля во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест и День радиолюбителя. В этот день 80 лет назад Балаклава была освобождена от фашистов, а в 1242 году русское войско одержало победу в битве на Чудском озере. А еще 18 апреля — один из «двух дней рождения» гениального Бальзаминова и Труса Георгия Вицина.