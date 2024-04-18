Какой сегодня праздник: 18 апреля

Что празднуют в мире.
Самое большое количество памятников в мире было создано в честь вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина, в Мельбурне есть «памятник наоборот», установленный вверх пьедесталом, в Томске стоит памятник Счастью, а в Праге — электромеханическая статуя двух писающих мужчин, которые пишут струями воды разные цитаты. Всеми этими фактами делимся по случаю Международного дня памятников и исторических мест.
Еще 18 апреля в мире отмечают День радиолюбителя. Именно в этот день в 1925 году в Париже был основан профильный международный союз. Сами радиолюбители каким-то образом умудрились друг друга посчитать, и оказалось, что в мире сегодня живет более трех миллионов поклонников этого увлечения.
Также 18 апреля отмечают Международный день жонглеров, День пляски в проснувшемся лесу, а на Кубе празднуют День танкиста.
Знаменательные события.
18 апреля 1944 года войска Отдельной Приморской армии после тяжелых боев освободили Балаклаву и вышли к Сапун-горе — главной линии немецко-фашистских укреплений под Севастополем.
В этот же день в 1242 году на Чудском озере воины Александра Невского разбили в Ледовом побоище рыцарей Ливонского ордена — немецких крестоносцев. Этот день в России стал Днем воинской славы.
В 1775-ом американский гравировщик Пол Ревир проскакал от Чарльстона до Лексингтона, чтобы предупредить колонистов о приближении отряда британских солдат, которым было поручено уничтожить запасы оружия у мятежников. Эта скачка ознаменовала начало войны за независимость в США.
В 1853 году в этот день была запущена первая в Азии железная дорога, длина которой была всего 36 километров.
В 1930 году советский ученый Фридрих Цандер провел первые испытания экспериментального реактивного двигателя, работающего на воздушно-бензиновой смеси.
В 1946 году все активы и обязательства Лиги Наций были переданы созданной в Женеве ООН. Лига Наций прекратила свое существование.
В 1967 году было официально завершено строительство искусственного Красноярского моря — водохранилища на реке Енисей, одного из самых крупных искусственных водоемов мире.
В 1988 году военно-морские силы США начали военную операцию «Богомол», атаковав две иранские нефтяные платформы. Иранцы оказали вооруженное сопротивление, но понесли большие потери.
Кто родился.
В 1774 году родился российский исследователь Георг Генрих фон Лангсдорф, натуралист и этнограф, участвовавший в первой русской кругосветной экспедиции на шлюпе «Надежда».
В 1903 году на свет появился советский композитор Юрий Милютин, народный артист РСФСР, автор многих патриотических песен, посвященных Великой Отечественной войне, и известных оперетт.
В 1917 году родился советский актер театра и кино Георгий Вицин, народный артист СССР, любимый несколькими поколениями, благодаря ролям в «Женитьбе Бальзаминова», «Джентльменах удачи», «Самогонщиках», «Операции “Ы” и других приключениях Шурика» и многих других фильмах. Впрочем, есть и другая версия, более распространенная: по ней любимый актер нескольких поколений родился 23 апреля 1918 года.
В 1937 году родился советский хоккеист, четырехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Вениамин Александров.
В 1955 году родился советский рок-музыкант Майк Науменко, основавший рок-группу «Зоопарк».
Также в этот день р=праздную день рождения российская актриса и режиссер Нина Чусова, актриса театра и кино Светлана Немоляева, советская и белорусская актриса, Заслуженная артистка Белорусской ССР Любовь Румянцева, английский актер Дэвид Теннант, советский и российский кинорежиссер Андрей Эшпай, российский шахматист и гроссмейстер Даниил Дубов, русский советский поэт, эссеист, переводчик Владимир Соколов.