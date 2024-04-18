На Крым идет холодный фронт Балканского циклона

«В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В четверг ветер юго-западный 8−13 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем +20…25, в горах +14…+19», — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с, днем местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +20…22.
В Ялте, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13…16, днем потеплеет до +23.
В Алуште и Евпатории ночью сухо и до +16, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +24 градусов.