Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Запрещено выбрасывать мусор из окна. Согласно приметам, это может привести к потере благосостояния. Женщинам не следует заниматься рукоделием. В Федулов день мужчинам следует отказаться от тяжелого физического труда. Кроме того, нельзя ругаться и провоцировать ссоры, так как это может привести к серьезному конфликту.