Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Узнали приметы и запреты на 18 апреля, когда отмечают Федулов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 апреля вспоминает святого Феодула. В народе принято праздновать Федулов день, или Ветреник. Название появилось по причине того, что в указанное время начинали дуть теплые ветра.

Что нельзя делать 18 апреля

Запрещено выбрасывать мусор из окна. Согласно приметам, это может привести к потере благосостояния. Женщинам не следует заниматься рукоделием. В Федулов день мужчинам следует отказаться от тяжелого физического труда. Кроме того, нельзя ругаться и провоцировать ссоры, так как это может привести к серьезному конфликту.

Что можно делать 18 апреля

По традиции на Федула-ветреника всегда открывали окна. Считалось, что воздух и ветер в указанный день обладают особыми свойствами. Также 18 апреля проводили генеральную уборку и занимались бытовыми делами.

Согласно приметам, на дождливое лето указывают осы, которые строят гнезда на открытых местах. В том случае, если птицы вьют гнезда на солнечное стороны, то ждали холодного лета. Сильный дождь 18 апреля предвещает много грибов.