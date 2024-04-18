Что можно и нельзя делать в Федулов день 18 апреля, который называют Ветреник

Православная церковь 18 апреля вспоминает святого Феодула. В народе принято праздновать Федулов день, или Ветреник. Название появилось по причине того, что в указанное время начинали дуть теплые ветра.
Что нельзя делать 18 апреля
Запрещено выбрасывать мусор из окна. Согласно приметам, это может привести к потере благосостояния. Женщинам не следует заниматься рукоделием. В Федулов день мужчинам следует отказаться от тяжелого физического труда. Кроме того, нельзя ругаться и провоцировать ссоры, так как это может привести к серьезному конфликту.
Что можно делать 18 апреля
По традиции на Федула-ветреника всегда открывали окна. Считалось, что воздух и ветер в указанный день обладают особыми свойствами. Также 18 апреля проводили генеральную уборку и занимались бытовыми делами.
Согласно приметам, на дождливое лето указывают осы, которые строят гнезда на открытых местах. В том случае, если птицы вьют гнезда на солнечное стороны, то ждали холодного лета. Сильный дождь 18 апреля предвещает много грибов.