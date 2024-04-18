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Парк аттракционов может появиться на пляже «Наутилус» в Новосибирске

По словам вице-мэра Новосибирска, это место обладает рядом преимуществ, таких как развитая инфраструктура.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказала о возможности строительства парка аттракционов на левом берегу города. По ее мнению, Новосибирску не хватает подобных общественных пространств, которые могли бы стать точкой притяжения для жителей и гостей города.

В качестве потенциальной площадки для размещения парка аттракционов рассматривается территория пляжа «Наутилус». Это место обладает рядом преимуществ, таких как развитая инфраструктура, близость парка «Арена» и гостиниц.

«Городу не хватает такой туристической достопримечательности, как открытый и красивый парк аттракционов. Сейчас территория пляжа “Наутилус” рассматривается под него. Это могла бы быть так называемая коммерческая достопримечательность», — заявила Анна Терешкова.

Пока не сообщается о сроках реализации проекта и источниках финансирования.
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туризм и отдых