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«Шансов выжить не было». В Ленобласти спасли истощенных нерпу и тюленя

В Фонд друзей балтийской нерпы 17 апреля поступили еще двое ластоногих подопечных. Оба истощены и нуждаются в помощи.

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Как рассказали в VK-сообществе «Спасение тюленей», серого тюлененка нашли в деревне Шепелево в Ломоносовском районе, а ладожскую нерпу — в поселке Запорожское в Приозерском районе. Второй новый обитатель весит чуть больше 5 кг, шансов выжить самостоятельно у него не было.

«Будем стараться помочь худышкам», — добавили в группе.

В начале апреля специалисты сообщили о спасении еще двух тюленят. Исхудавших малышей обнаружили на берегу в Кингисеппском районе Ленобласти.

Ранее «Фонтанка» рассказывала об успехах самой миниатюрной подопечной Фонда — нерпы Ладоги. Ученые считают, что это самый маленький нерпенок в мире — из числа тех, кого удалось спасти.

Когда Ладогу доставили в центр, она весила всего 3,5 кг. Она была недоношенной, с пуповиной и совсем без зубов. Но всего за месяц выросла почти вдвое и съедает теперь по килограмму мойвы в день.

Интересно, что вкусовые предпочтения у нерп и серых тюленей совершенно разные. Нерпы любят мойву, а вот серые тюлени предпочитают селедку.

флора и фауна