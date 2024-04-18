Подвоз продуктов организовали после обрушения моста в Хабаровском крае

Власти продолжают решать проблемы, возникшие после обрушения моста через реку Сутырь в Верхнебуреинском районе. Напомним, переправу разрушил ледоход вечером 16 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К 13:30 17 апреля, по данным главы района Алексея Маслова, уже откачали подтопленные колодцы и подполья, подготовили технику для переправы, начали перевозить жителей. Кроме того, людям доставляют продукты питания.
К 15 часам на правом берегу реки организовали сход жителей. С ними договорились о работе временной переправы, доставке продуктов и лекарств. Двоих учеников первых классов перевели на дистанционное обучение до конца учебного года.
— Выражаю благодарность руководству и коллективу МЧС, комитету Правительства края по гражданской защите, неравнодушным жителям и лично Главе региона за оперативное оказание необходимой помощи, — сообщил Алексей Маслов.