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18 апреля в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

Хорошую погоду прогнозируют синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +23° 6 м/с 65% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске по-прежнему очень тепло. Днём 18 апреля синоптики прогнозируют до +13…+15 градусов.

— Будет переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области будет +2…-7, ночью и +7…+12, местами до +17 днём. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Днем в отдельных районах грозы.