18 апреля в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

В Новосибирске по-прежнему очень тепло. Днём 18 апреля синоптики прогнозируют до +13…+15 градусов.
— Будет переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области будет +2…-7, ночью и +7…+12, местами до +17 днём. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди. Днем в отдельных районах грозы.