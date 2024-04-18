Тонны косметики в прошлом: хабаровчанки тестируют новый тренд в макияже. Нужна только помада

Монохром — один из главных трендов макияжа 2023−2024 годов. Его суть в том, что глаза, губы и тон кожи выдерживаются в единой цветовой гамме. Макияж в таком стиле может быть и строгим, для ежедневных походов в офис, и праздничным — все зависит от оттенков и их интенсивности. Создать трендовый монохром можно разной косметикой, главное — подобрать схожие цвета. Но можно поступить еще проще — использовать для всего лица одну единственную помаду, тинт или скульптор. Специалисты бренда Avon поделились секретами эффектного макияжа, который сможет сделать любая женщина. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".
— Тренд на монохром в клубничных оттенках или в цвете латте появился прошлой осенью в соцсетях. Но в отличие от многих микротрендов, которые рождаются и вскоре исчезают, он по-настоящему завоевал сердца и сохраняет популярность в 2024 году. Это не удивительно. Не нужны лишние траты на косметику. Даже в самый маленький клатч поместится одно средство, чтобы обновить мейк в течение дня. А главная прелесть такого макияжа в том, что нанести его можно всего за три-пять минут, — рассказала «КП» — Хабаровск" эксперт бренда Avon Юлия Москвичева.
РОЗОВЫЙ
Самая популярная цветовая гамма для монохромного макияжа — это алые и розовые тона. Выбирая помаду, лучше отдать предпочтение увлажняющей косметике. Она обеспечит бархатистый финиш и не забьет поры.
— В линейке появилась кремовая помада «Супер-увлажнение» в оттенке «Малиновый лимонад». Ее состав больше чем наполовину состоит из увлажняющих и защитных компонентов. Она как раз подойдет для монохромного макияжа, — отметили в компании.
Макияж стоит начать с подготовки кожи. Для этого можно нанести только крем или использовать тон. Дальше понадобится только помада. Сначала ее нужно нанести на подвижные веки, как тени. Сделать это можно указательным пальцем легкими притаптывающими движениями. Для растушевки лучше использовать плоскую синтетическую кисть для контуринга, которая идеально подходит для кремовых текстур.
Дальше можно перейти к щекам. Помаду используют вместо румян, чтобы получить естественное сияние и освежить лицо. Наносить ее нужно кистью. Набрав ею немного помады, необходимо снять лишнее о тыльную сторону ладони. Если перестараться с количеством — вместо румян на щеках будут яркие пятна. Похлопывающими движениями нужно «вбить» цвет в кожу, оттягивая его от ямочек на щеках к линии роста волос и немного наверх.
Недавно появился еще один тренд в мейк-апе — дрейпинг. Это румяна, щедро нанесенные на скулы и виски. Выглядит такой макияж смело, но красиво. Добиться яркого эффекта тоже можно с помощью помады.
Если на губах не нужен яркий акцент, наносить на них помаду тоже лучше кисточкой. Такая техника создаст эффект «зацелованных губ». Если же хочется сделать образ выразительней, то помаду можно нанести обычным способом.
АЛЫЙ
Еще одно средство для простого монохромного макияжа в алых тонах — тинт. Это кремовый продукт, со стойким цветным пигментом. Благодаря ему можно добиться максимальной естественности в макияже.
— К примеру, в одной из наших линеек тинтов добиться легкого свечения кожи помогут оттенки Safari, Marrakesh или Raf. А для особых случаев и смелых экспериментов подойдут Geisha и Hillier.
Тинт наносится по той же схеме, что и помада. Средство сначала нужно выдавить на тыльную сторону ладони, а уже потом набирать кистью для нанесения на лицо.
Специалисты советуют использовать тинт для губ после гигиенической помады. В противном случае нежная коже может пересохнуть и потрескаться.
КОРИЧНЕВЫЙ
Коричневый и оттенок латте — настоящий хит в монохроме. Такие оттенки выглядят естественно и гармонично. Особенно эти цвета подойдут темноволосым и девушкам со смуглой кожей. Сделать такой мейк можно скульптором. Например, стиком 3 в 1 Influence Beauty оттенка 2 или 3.
— Для создания глубокого выразительного взгляда на внешнем уголке подвижного века нанесите средство плотнее, пальцем, а ближе к переносице растушуйте в легкую дымку. Набрав скульптор на маленькую плоскую кисть, прокрасьте пространство между ресничками и при желании сделайте стрелки. На лице сначала используйте скульптор по прямому назначению: растушевав его по линии роста волос, в скуловой впадине и по линии от подбородка к ушам. А завершит макияж акцент на щеках, в котором скульптор окажется в роли румян. Большой плоской кистью наберите капельку средства, похлопайте ею по ладони, чтобы сделать цвет более равномерным и прозрачным, как вуаль, и нанесите на щеки, заходя к вискам, — советуют визажисты.
С помощью таких текстур можно сделать как легкий и естественный макияж в стиле strawberry girl, так и более яркий, смелый. Главное — не бояться экспериментировать.