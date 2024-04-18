Тонны косметики в прошлом: хабаровчанки тестируют новый тренд в макияже. Нужна только помада

— Тренд на монохром в клубничных оттенках или в цвете латте появился прошлой осенью в соцсетях. Но в отличие от многих микротрендов, которые рождаются и вскоре исчезают, он по-настоящему завоевал сердца и сохраняет популярность в 2024 году. Это не удивительно. Не нужны лишние траты на косметику. Даже в самый маленький клатч поместится одно средство, чтобы обновить мейк в течение дня. А главная прелесть такого макияжа в том, что нанести его можно всего за три-пять минут, — рассказала «КП» — Хабаровск" эксперт бренда Avon Юлия Москвичева.