В Приморье предъявили обвинение экс-чиновнице Наталье Соколовой: что выявил СК

Напомним, Наталья Соколова была задержана в начале декабря 2022 года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Известно, что она до 2016 года работала в департаменте земельных и имущественных отношений края, а после увольнения в администрации Владивостока. В 2019 начала курировать муниципальную собственность. А в 2020 году Соколова стала самым богатым вице-мэром.