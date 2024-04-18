В Приморье предъявили обвинение экс-чиновнице Наталье Соколовой: что выявил СК

«Бывшему директору департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталье Соколовой предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
В ходе следствия было установлено, что Соколова незаконно передала в аренду участок в районе рынка на Спортивной, занизила выкупную стоимость земельного участка в районе сопки Шошина, а также получила взятку от предпринимателя в виде установки монолитной чаши бассейна на территории своего дома, стоимость работ превысила 1 млн рублей.
В настоящее время Соколова находится под стражей. На ее имущество общей стоимостью более 16 млн рублей наложен арест.
Напомним, Наталья Соколова была задержана в начале декабря 2022 года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Известно, что она до 2016 года работала в департаменте земельных и имущественных отношений края, а после увольнения в администрации Владивостока. В 2019 начала курировать муниципальную собственность. А в 2020 году Соколова стала самым богатым вице-мэром.