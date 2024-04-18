Два человека претендуют на звание «Почетный гражданин Хабаровска»

Кто станет обладателем звания «Почетный гражданин Хабаровска» в этом году, решат народные избранники на очередном заседании городской думы. Члены коллегии при мэре города приняли решение о направлении информации о кандидатах в Хабаровскую городскую думу. Как рассказала консультант управления социального развития Оксана Койкова, в 2024 году поступили пакеты документов на пяти кандидатов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Первый из них — Бейк Ку Сен, первый заместитель председателя Совета Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири.
Третий претендент на звание — Анатолий Жуков, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, краевед.
Другим кандидатом стала Ольга Жученко, директор Центра детского творчества «Народные ремесла», председатель детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края».
Кроме того, на звание «Почетного гражданина города» претендовал Андрей Казаринов, доцент Тихоокеанского государственного университета, кандидат технических наук.
Комиссией по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Хабаровска» были изучены документы кандидатов на заседании 22 марта.
«При рассмотрении комиссией материалов в части соответствия особо значимой заслуги кандидатов критериям, установленным положением о присвоении почетного звания “Почетный гражданин города Хабаровска”, в ходе голосования принято решение о передаче на рассмотрение коллегии при мэре города документов на двоих кандидатов: Бейк Ку Сена и Жученко Ольги Григорьевны», — проинформировала заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова.
Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Хабаровска» будет рассмотрен на очередном заседании городской думы.