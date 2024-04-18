Два человека претендуют на звание «Почетный гражданин Хабаровска»

Кто станет обладателем звания «Почетный гражданин Хабаровска» в этом году, решат народные избранники на очередном заседании городской думы. Члены коллегии при мэре города приняли решение о направлении информации о кандидатах в Хабаровскую городскую думу. Как рассказала консультант управления социального развития Оксана Койкова, в 2024 году поступили пакеты документов на пяти кандидатов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.