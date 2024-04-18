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Приморца судят за попытку сжечь знакомых, из-за чего погибла их соседка

Мужчина заблокировал двери квартир покрышками.

Источник: Аргументы и факты

Присяжные в Приморье единодушно вынесли обвинительный вердикт жителю Владивостока за попытку сжечь в квартире троих знакомых; из-за пожара погибла невинная женщина из соседнего жилья, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

В судебном заседании установили, что в ноябре 2023 года мужчина 1975 года рождения из мести решил убить троих знакомых. Он принёс автомобильные шины и заблокировал ими выход из квартир на 8-м этаже дома № 16 по улице Чапаева. После этого он поджёг покрышки и удалился.

Мужчины остались живы, так как один из них ушёл из квартиры раньше, а два других спаслись во время ликвидации пожара силами МЧС. Кроме того, огонь распространился на соседнюю квартиру, где были мужчина, женщина и её дочка.

Соед смог выйти из помещения, получив ожоги 50% тела. Девочка 13 лет выпрыгнула с 8-го этажа и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Но падение затормозили бельевые верёвки, и пострадавшая выжила.

Мать 1978 года рождения до последнего закрывала дочь от огня, затем выпрыгнула из окна и разбилась насмерть.

На основании вердикта присяжных судья окончательно квалифицирует действия мужчины и вынесет обвинительный приговор.