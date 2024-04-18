Расписание паромной линии Владивосток-Тонхэ изменится с 18 апреля

Паромная линия Владивосток-Тонхэ готовится к изменениям в расписании после последнего рейса, который состоится 18 апреля. По информации представительства МИД России во Владивостоке, теперь судно будет отправляться из Тонхэ каждую среду в 15:00, а из Владивостока — каждую пятницу в 14:00, сообщает ИА PrimaMedia.
Одновременно с этим объявлено о запуске акции: скидка 40% на билеты. Она продлится до 30 мая 2024 года.
Напомним, паром Eastern Dream с 2009 года еженедельно курсировал по маршруту Владивосток — Тонхэ — Сакаиминато. Однако в 2019 году перевозки отменили из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами, после того, как Япония ввела ряд ограничений на экспортные поставки из Республики Корея.