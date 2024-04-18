Расписание паромной линии Владивосток-Тонхэ изменится с 18 апреля

Паромная линия Владивосток-Тонхэ готовится к изменениям в расписании после последнего рейса, который состоится 18 апреля. По информации представительства МИД России во Владивостоке, теперь судно будет отправляться из Тонхэ каждую среду в 15:00, а из Владивостока — каждую пятницу в 14:00, сообщает ИА PrimaMedia.