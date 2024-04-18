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С Туктамышевой слетели штаны в прыжке на шоу Тутберидзе во Владивостоке

Фигуристка выступала под песню Рианны.

Источник: РИА "Новости"

Штаны преждевременно слетели с фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время прыжка на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» (0+) во Владивостоке 17 апреля. Репост видео спортсменка опубликовала в своём Telegram-канале.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, а также серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. На шоу Тутберидзе она выступает под песню Рианны и переодевается в процессе.

Спортсменка начинает номер в красном костюме, затем по очереди срывает куртку и штаны, оставаясь в топике и шортах. На этот раз во время выступления во Владивостоке штаны слетели с неё в воздухе, однако фигуристка не растерялась и удержала равновесие.

В своём Telegram-канале она также перепостила чужую сторис, назвав момент «самым эффектным переодеванием в вашей жизни».

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