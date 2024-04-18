С Туктамышевой слетели штаны в прыжке на шоу Тутберидзе во Владивостоке

Спортсменка начинает номер в красном костюме, затем по очереди срывает куртку и штаны, оставаясь в топике и шортах. На этот раз во время выступления во Владивостоке штаны слетели с неё в воздухе, однако фигуристка не растерялась и удержала равновесие.