Приморцы скажут спасателям «Спасибо!»

Региональное отделение Движения Первых Приморского края выражает огромную благодарность тем, кто трудится во благо жителей, кто день и ночь помогает и спасает людей и животных — это огромный труд. Участники Движения призывают приморцев не оставаться в стороне и принять участие во флешмобе «Спасибо спасателям».
По словам председателя совета регионального отделения Движения Первых Приморского края Анны Кашицыной, Приморье не понаслышке знает, что значит столкнуться с наводнением, что такое сплотиться и поддерживать друг друга, как никогда.
«Сегодня всем коллективом Движения Первых Приморского края мы говорим вам — спасибо спасатели! Вы настоящие герои!», — сказала Анна Кашицына.
Флешмоб запустили для поддержки спасателей и добровольцев, активно участвующих помогающих людям, пострадавши от наводнений и лесных пожаров по всей России.
Организаторы говорят, что, участвуя во флешмобе можно не только поблагодарить тех, кто ежедневно рискует своими жизнями, но и проявить свою гражданскую позицию и неравнодушие к тем, кто помогает людям в экстренных ситуациях.