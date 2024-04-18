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Приморцы скажут спасателям «Спасибо!»

Флешмоб запланировало Движение Первых.

Источник: МЧС РФ

Региональное отделение Движения Первых Приморского края выражает огромную благодарность тем, кто трудится во благо жителей, кто день и ночь помогает и спасает людей и животных — это огромный труд. Участники Движения призывают приморцев не оставаться в стороне и принять участие во флешмобе «Спасибо спасателям».

По словам председателя совета регионального отделения Движения Первых Приморского края Анны Кашицыной, Приморье не понаслышке знает, что значит столкнуться с наводнением, что такое сплотиться и поддерживать друг друга, как никогда.

«Сегодня всем коллективом Движения Первых Приморского края мы говорим вам — спасибо спасатели! Вы настоящие герои!», — сказала Анна Кашицына.

Организаторы предлагают участникам записать видеоролик с рассказом о работе спасателей, специалистов МЧС и волонтёров, которые помогают людям в чрезвычайных ситуациях. Такие ролики просят опубликовать в соцсетях с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Флешмоб запустили для поддержки спасателей и добровольцев, активно участвующих помогающих людям, пострадавши от наводнений и лесных пожаров по всей России.

Организаторы говорят, что, участвуя во флешмобе можно не только поблагодарить тех, кто ежедневно рискует своими жизнями, но и проявить свою гражданскую позицию и неравнодушие к тем, кто помогает людям в экстренных ситуациях.