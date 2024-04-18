Инфляция в Приморье продолжает бить рекорды: на что выросли цены

«Выросли затраты компаний на закупку сырья и оплату труда. В то же время сохранялся высокий спрос, что позволяло производителям и поставщикам активнее переносить издержки в цены», — сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Больше всего выросли цены на продукты. Из-за вспышек заболевания животных и птиц в некоторых районах Дальнего Востока снизились объемы выпуска свинины и куриного мяса. Подорожали также мясной фарш и некоторые виды колбас. Выросли цены и на кондитерские изделия, это связано с повышением мировых цен на какао-бобы.

Ускорился рост цен и на непродовольственные товары, а именно на легковые иномарки с пробегом. Несмотря на то, что в феврале цены снизились, в марте снова наблюдался рост. Специалисты это связывают с ажиотажным спросом из-за новых правил ввоза автомобилей в Россию с 1 апреля 2024 года.