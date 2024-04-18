Погостить у Бабы Яги и заняться скалолазанием приглашают жителей Хабаровского края

Но прежде чем отправиться в поход или в музей, жителям региона предлагают присоединиться к краевому субботнику. Он пройдет 20 апреля. Во время генеральной уборки планируется привести в порядок улицы, скверы и дворы жилых домов. Также в субботу в сквере кинотеатра «Хабаровск» пройдут «Чистые игры» (6+). Это увлекательный квест, в ходе которого участники будут искать артефакты, решать экологические загадки, собирать и разделять мусор, получая за это призы. Регистрация команд начнется в 12.30.