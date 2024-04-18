Погостить у Бабы Яги и заняться скалолазанием приглашают жителей Хабаровского края

Разнообразные событийные мероприятия, интересные туры и прогулочные маршруты организуют партнеры проекта «Отдыхаем в крае», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Но прежде чем отправиться в поход или в музей, жителям региона предлагают присоединиться к краевому субботнику. Он пройдет 20 апреля. Во время генеральной уборки планируется привести в порядок улицы, скверы и дворы жилых домов. Также в субботу в сквере кинотеатра «Хабаровск» пройдут «Чистые игры» (6+). Это увлекательный квест, в ходе которого участники будут искать артефакты, решать экологические загадки, собирать и разделять мусор, получая за это призы. Регистрация команд начнется в 12.30.
— После субботника можно отдохнуть на природе. Например, всей семьей отправиться в гости к Бабе Яге в горное имение «Усадьба Мяо-Чан» в Солнечном районе (0+). Туристов ждет подъем до вершины хребта, прогулки на собачьих упряжках, вкусные блюда из таежных дикоросов, а самое главное — неповторимая атмосфера единения с природой. На путешествие действует скидка по промослову «Минтур», — напомнили в министерстве туризма Хабаровского края.
21 апреля состоится тур «Бархатные рожки» (6+). Участников ждут яркие старты, безумные конкурсы и зажигательная атмосфера, а также милые северные олени. Можно будет покормить, погладить животных и сделать с ними фото на память. После всех приключений гостей пригласят на вкусный обед.
Увлекательно провести время с родными можно, и не выезжая за пределы Хабаровска. Экскурсия по музею «Мир говорящих машин» (0+) — это удивительные истории о создании его коллекции и рассказ о путешествии экспонатов в Хабаровск. Посетителей ждет лекция об истории звукозаписи и существовавших аудиоформатах, а также прослушивание музыкальных пластинок.
Туроператоры региона открывают летний сезон межрегиональных туров (6+). В эти выходные они предлагают отправиться в Амурскую область. За два дня туристы пройдут каскад удивительных подвесных мостов, увидят Нижне-Бурейскую ГЭС, а также посетят смотровые площадки на скалах и насладятся живописной природой.
Напомним, все мероприятия «Отдыхаем в крае» проводятся в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм (18+), ВКонтакте (12+) и Одноклассники (12+) и в социальных сетях регионального туристского информационного центра.