В Новосибирске ограничили движение по трем улицам в Октябрьском районе

Ограничения ввели с 17 по 30 апреля в связи с проведением работ на теплотрассах, поэтому на четыре метра сузят дорогу на улице Толстого и на 3,5 метра на улице Бориса Богаткова в районе жилого дома № 53. Дорогу на улице Ленинградской в районе здания № 49/1 на улице Никитина также сузят на 3,5 метра.