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В Новосибирске ограничили движение по трем улицам в Октябрьском районе

Они продлятся с 17 по 30 апреля в связи с проведением работ на теплотрассах.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Новосибирска ограничили движение по трем улицам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Ограничения ввели с 17 по 30 апреля в связи с проведением работ на теплотрассах, поэтому на четыре метра сузят дорогу на улице Толстого и на 3,5 метра на улице Бориса Богаткова в районе жилого дома № 53. Дорогу на улице Ленинградской в районе здания № 49/1 на улице Никитина также сузят на 3,5 метра.

Специалисты предупредили, что водители должны быть предельно внимательны, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Новосибирск писали, что в Новосибирске введут ограничения для большегрузов.