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Водители автобусов понесли наказание за многочисленные нарушения на дороге

Нарушителей обнаружили во время мониторинга.

Источник: Комсомольская правда

Автоинспекторы выяснили, водители каких маршрутов в Иркутске нарушают правила дорожного движения. Главными нарушителями оказались водители маршрутов № 56 и № 16. Об этом информирует пресс-служба МВД Иркутской области.

— Водители выезжают за пределы стоп-линии на перекрестке по улице Байкальская на запрещающий сигнал светофора, — говорят в Госавтоинспекция Иркутска.

Оба правонарушителя мотивировали нужду пренебречь ПДД тем, что вынуждены конкурировать между собой, из-за того, что двигаются по схожим маршрутам.

Однако действующее законодательство не предусматривает подобные оправдания каким-либо действиям на дорогах. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения. От них может зависеть ваша жизнь или жизнь другого человека.

ГИБДД