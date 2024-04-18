Водители автобусов понесли наказание за многочисленные нарушения на дороге

Автоинспекторы выяснили, водители каких маршрутов в Иркутске нарушают правила дорожного движения. Главными нарушителями оказались водители маршрутов № 56 и № 16. Об этом информирует пресс-служба МВД Иркутской области.
— Водители выезжают за пределы стоп-линии на перекрестке по улице Байкальская на запрещающий сигнал светофора, — говорят в Госавтоинспекция Иркутска.
Оба правонарушителя мотивировали нужду пренебречь ПДД тем, что вынуждены конкурировать между собой, из-за того, что двигаются по схожим маршрутам.
Однако действующее законодательство не предусматривает подобные оправдания каким-либо действиям на дорогах. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения. От них может зависеть ваша жизнь или жизнь другого человека.