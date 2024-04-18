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От школьника до профи. На что 3 кузбасских техникума потратят по 100 млн руб

Новые центры откроются в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Три кузбасских техникума получат по 100 млн руб. на создание образовательно-производственных кластеров. Предполагается, что там появятся центры с новейшим оборудованием, где будут готовить высококвалифицированных специалистов по непосредственному заказу предприятий.

Новые центры откроются в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Как рассказали в правительстве региона, победителями отбора стали Новокузнецкий транспортно-технологический техникум (в транспортной отрасли), Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум — в горнодобывающей и Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства — в строительной.

Взаимодействие с работодателем.

«Программа “Профессионалитет” поможет молодёжи быть уверенными в своём будущем. Кузбасс готовит профессионалов своего дела, которые хотят активно трудиться на благо страны и родного региона. У нас успешно действуют восемь образовательно-производственных центров, с 1 сентября начнут работу ещё три. Важно, что ребята взаимодействуют с потенциальными работодателями, которые заинтересованы в грамотных специалистах», — считает губернатор региона Сергей Цивилев.

Помимо федеральной субсидии из областного бюджета дополнительно выделят 21 млн руб. на подготовку трёх площадок и закупку современного оборудования.

Отмечается, что в каждом кластере в модернизации и усовершенствовании учебных программ будет участвовать так называемый опорный работодатель — крупная компания. Также его привлекут и в образовательный процесс.

Повысить престиж.

Как отметил Сергей Цивилев, с 1 сентября в общей сложности в регионе будут работать 11 образовательно-производственных центров. Такие кластеры действуют, например, на базе Кузнецкого индустриального техникума, Киселёвского горного техникума, Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В. Ф. Кузнецова и Тайгинского института железнодорожного транспорта.

Все четыре образовательные организации участвуют в «Профессионалитете». Главная задача проекта — переход на отраслевой принцип подготовки специалистов. То есть в основе лежит именно запрос работодателей и прогноз рынка труда.

Программа нацелена на то, чтобы повысить престиж рабочей профессии. Её особенностью являются сокращённые сроки обучения и увеличение объёма практической подготовки.

Перспективы для молодых.

Совсем недавно в регионе прошёл Всероссийский форум «Молодой специалист — строитель будущего». В Кемерове площадкой стал Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, а в Новокузнецке — Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий. Школьники и студенты узнали о работе в строительной отрасли.

«На форуме проходила ярмарка вакансий, у студентов была возможность познакомиться с потенциальными работодателями, моделями профессий, определить для себя индивидуальные пути развития в конкретных организациях, обзавестись полезными знакомствами, найти наставников», — отметила руководитель Кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич.

У самых активных ребят была возможность получить сертификаты на стажировки и прохождение практик в строительных организациях региона.