От школьника до профи. На что 3 кузбасских техникума потратят по 100 млн руб

Три кузбасских техникума получат по 100 млн руб. на создание образовательно-производственных кластеров. Предполагается, что там появятся центры с новейшим оборудованием, где будут готовить высококвалифицированных специалистов по непосредственному заказу предприятий.
Новые центры откроются в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Как рассказали в правительстве региона, победителями отбора стали Новокузнецкий транспортно-технологический техникум (в транспортной отрасли), Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум — в горнодобывающей и Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства — в строительной.
Взаимодействие с работодателем.
«Программа “Профессионалитет” поможет молодёжи быть уверенными в своём будущем. Кузбасс готовит профессионалов своего дела, которые хотят активно трудиться на благо страны и родного региона. У нас успешно действуют восемь образовательно-производственных центров, с 1 сентября начнут работу ещё три. Важно, что ребята взаимодействуют с потенциальными работодателями, которые заинтересованы в грамотных специалистах», — считает губернатор региона Сергей Цивилев.
Помимо федеральной субсидии из областного бюджета дополнительно выделят 21 млн руб. на подготовку трёх площадок и закупку современного оборудования.
Отмечается, что в каждом кластере в модернизации и усовершенствовании учебных программ будет участвовать так называемый опорный работодатель — крупная компания. Также его привлекут и в образовательный процесс.
Повысить престиж.
Как отметил Сергей Цивилев, с 1 сентября в общей сложности в регионе будут работать 11 образовательно-производственных центров. Такие кластеры действуют, например, на базе Кузнецкого индустриального техникума, Киселёвского горного техникума, Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В. Ф. Кузнецова и Тайгинского института железнодорожного транспорта.
Все четыре образовательные организации участвуют в «Профессионалитете». Главная задача проекта — переход на отраслевой принцип подготовки специалистов. То есть в основе лежит именно запрос работодателей и прогноз рынка труда.
Программа нацелена на то, чтобы повысить престиж рабочей профессии. Её особенностью являются сокращённые сроки обучения и увеличение объёма практической подготовки.
Перспективы для молодых.
Совсем недавно в регионе прошёл Всероссийский форум «Молодой специалист — строитель будущего». В Кемерове площадкой стал Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, а в Новокузнецке — Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий. Школьники и студенты узнали о работе в строительной отрасли.
«На форуме проходила ярмарка вакансий, у студентов была возможность познакомиться с потенциальными работодателями, моделями профессий, определить для себя индивидуальные пути развития в конкретных организациях, обзавестись полезными знакомствами, найти наставников», — отметила руководитель Кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич.
У самых активных ребят была возможность получить сертификаты на стажировки и прохождение практик в строительных организациях региона.