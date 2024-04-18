От школьника до профи. На что 3 кузбасских техникума потратят по 100 млн руб

«Программа “Профессионалитет” поможет молодёжи быть уверенными в своём будущем. Кузбасс готовит профессионалов своего дела, которые хотят активно трудиться на благо страны и родного региона. У нас успешно действуют восемь образовательно-производственных центров, с 1 сентября начнут работу ещё три. Важно, что ребята взаимодействуют с потенциальными работодателями, которые заинтересованы в грамотных специалистах», — считает губернатор региона Сергей Цивилев.