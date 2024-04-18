Потепление до +17 градусов и дожди ожидаются в Иркутской области 18 апреля

В Приангарье снова ожидается небольшое потепление. В некоторых районах области столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Сибиряки уже активно пользуются электросамокатами и велосипедами. К тому же, весна позволяет собираться с семьей или с друзьями на шашлыки. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 18 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 18 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В западных районах местами небольшие дожди, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы до 14 м/с. Температура +12…+17 градусов, а при облачной погоде +3…+8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 18 апреля 2024 года будет без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.
Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. А в северных районах на дорогах возможен гололед.