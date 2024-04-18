Потепление до +17 градусов и дожди ожидаются в Иркутской области 18 апреля

В Приангарье снова ожидается небольшое потепление. В некоторых районах области столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Сибиряки уже активно пользуются электросамокатами и велосипедами. К тому же, весна позволяет собираться с семьей или с друзьями на шашлыки. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 18 апреля 2024 года.