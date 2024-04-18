Мошенники снова обманывают кузбассовцев под именем Цивилева

Мошенники снова пишут кузбассовцам, представляясь Сергеем Цивилевым.
«Мошенники пишут в мессенджерах моим коллегам и знакомым. Пожалуйста, будьте внимательны, не реагируйте на эти сообщения, особенно на просьбы оказать финансовую помощь», — сказал губернатор.
Интересно, что неделю назад в регионе создали штаб по противодействию кибермошенничеству. Силовики, представители банков, провайдеры и операторы сотовой связи будут ежедневно отслеживать ситуацию и разбирать каждый мошеннический случай.
Мошенники давно пытаются нажиться на кузбассовцах, представляясь чиновниками. Например, не раз создавали фейковые аккаунты мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Также мошенники звонят кузбассовцам под видом благотворительных фондов.