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Мошенники снова обманывают кузбассовцев под именем Цивилева

Сторонний аккаунт рассылает сообщения от имени губернатора.

Мошенники снова пишут кузбассовцам, представляясь Сергеем Цивилевым.

«Мошенники пишут в мессенджерах моим коллегам и знакомым. Пожалуйста, будьте внимательны, не реагируйте на эти сообщения, особенно на просьбы оказать финансовую помощь», — сказал губернатор.

Интересно, что неделю назад в регионе создали штаб по противодействию кибермошенничеству. Силовики, представители банков, провайдеры и операторы сотовой связи будут ежедневно отслеживать ситуацию и разбирать каждый мошеннический случай.

Мошенники давно пытаются нажиться на кузбассовцах, представляясь чиновниками. Например, не раз создавали фейковые аккаунты мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Также мошенники звонят кузбассовцам под видом благотворительных фондов.