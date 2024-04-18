Школьникам Красноярского края вручили именные стипендии

Соответствующие свидетельства ребятам вручил губернатор региона Михаил Котюков. Стипендию получили 40 юношей и девушек из Красноярска, Назарова, Зеленогорска, Железногорска, Лесосибирска, Бородино, Норильска, Ачинска, Шарыпово, Краснотуранского и Тасеевского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Все ребята являются победителями предметных олимпиад, также школьники проявили себя в творчестве, спорте и науке, сообщает управление образования города.
Например, Милена Боровцова из зеленогорской школы № 175 удостоена стипендии имени Виктора Астафьева. Девушка пишет рассказы и готовит к печати сборник прозы и эссе со своими авторскими иллюстрациями. Занимает первые места в профильных конкурсах.
Ученик 11 класса красноярской школы № 10 Лев Юдасин увлечен физикой и техническими проектами, занимается теорией решения изобретательских задач. Одна из его работ была представлена на международном форуме научной молодежи, а также выиграла грант на межрегиональном конкурсе юных техников-изобретателей. Лев стал лауреатом стипендии имени академика Леонида Киренского.