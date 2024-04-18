Школьникам Красноярского края вручили именные стипендии

Ученик 11 класса красноярской школы № 10 Лев Юдасин увлечен физикой и техническими проектами, занимается теорией решения изобретательских задач. Одна из его работ была представлена на международном форуме научной молодежи, а также выиграла грант на межрегиональном конкурсе юных техников-изобретателей. Лев стал лауреатом стипендии имени академика Леонида Киренского.