Сбросы воды увеличили на Иркутской ГЭС

По данным Росгидромета, в апреле боковой приток к Иркутскому водохранилищу и Байкалу ожидается в пределах 950−1250 кубометров в секунду при норме 890 кубометров в секунду. Во втором квартале может поступить 2,5−3,1 тысячи кубометров воды в секунду при норме 2980 кубометров в секунду. Приток к Братскому водохранилищу также может превысить средние значения. Специалисты прогнозируют около 650−950 кубометров в секунду в апреле при норме 610 кубометров в секунду, 1,2−1,5 тысячи кубометров в секунду при норме второго квартала 1440 кубометров в секунду.