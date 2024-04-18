Сбросы воды увеличили на Иркутской ГЭС

Режим работы Иркутской ГЭС скорректировали перед началом половодья. С 18 апреля гидроузел будет работать в диапазоне 2,6−3 тысячи кубометров в секунду вместо 2,6 тысячи кубометров в секунду. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
Сбросные расходы увеличили в связи с необходимостью продолжения предполоводной сработки Иркутского водохранилища. Изменения внесли на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы. Его провел руководитель Енисейского БВУ Росводресурсов Сергей Капустин. Следующее заседание запланировано на 7 мая.
«Плановая подготовка водохранилищ Ангарского каскада к половодью продолжалась всю зиму. Корректировка перед весенним паводком связана с уточнённым прогнозом Росгидромета о притоке на предстоящий период. К необходимым отметкам предполоводной сработки, которые указаны в правилах использования водных ресурсов Ангарского каскада, необходимо прийти к началу мая», — отметил Сергей Капустин.
По данным Росгидромета, в апреле боковой приток к Иркутскому водохранилищу и Байкалу ожидается в пределах 950−1250 кубометров в секунду при норме 890 кубометров в секунду. Во втором квартале может поступить 2,5−3,1 тысячи кубометров воды в секунду при норме 2980 кубометров в секунду. Приток к Братскому водохранилищу также может превысить средние значения. Специалисты прогнозируют около 650−950 кубометров в секунду в апреле при норме 610 кубометров в секунду, 1,2−1,5 тысячи кубометров в секунду при норме второго квартала 1440 кубометров в секунду.