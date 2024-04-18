На улицах Красноярска теперь ездят такси с вдохновляющими слоганами

В городе замечены машины такси с необычными надписями. Авто украсили вдохновляющие слоганы и рисованные персонажи. Авторы проекта — федеральная сеть автопарков «Ё-такси» — говорят, что в основу положили идею: воплотить свою мечту может каждый.
Всего для проекта создали восемь уникальных персонажей: четверо мужчин и четыре женщины. Философия простая: любой человек в равной степени может быть успешным водителем такси.
— Проект с персонажами мужского и женского пола придумали неслучайно. Мы считаем, что водителем такси может быть любой человек — у этой профессии нет пола. Сейчас в нашей сети таксопарков мы наблюдаем рост числа женщин-водителей — при этом небольшой процент женщин среди водителей-арендаторов наших автомобилей присутствовал всегда, — рассказал операционный директор сети таксопарков «Ё-такси» Владислав Брюховских.
Спикер добавил, что проект призван поддержать активных водителей и потенциальных — тех, кто только задумывается о работе в пассажирских перевозках. Всего на территории Урала и Сибири появилось около 300 машин с новым брендингом.