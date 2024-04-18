На улицах Красноярска теперь ездят такси с вдохновляющими слоганами

— Проект с персонажами мужского и женского пола придумали неслучайно. Мы считаем, что водителем такси может быть любой человек — у этой профессии нет пола. Сейчас в нашей сети таксопарков мы наблюдаем рост числа женщин-водителей — при этом небольшой процент женщин среди водителей-арендаторов наших автомобилей присутствовал всегда, — рассказал операционный директор сети таксопарков «Ё-такси» Владислав Брюховских.