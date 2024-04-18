Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае зафиксировали первый случай присасывания заражённого клеща

Он укусил жительницу Березников.

Источник: РИА "Новости"

Врачи краевой больницы имени Вагнера в Березниках зафиксировали первый случай присасывания заражённого клеща в Пермском крае, рассказали в медучреждении.

«Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща поступило 12 апреля. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма», — рассказали в больнице имени Вагнера.

Врачи уточняют, что клещ укусил женщину в микрорайоне Сёмино города Березники.

Пострадавшую направили в кабинет инфекционных заболеваний, где она будет проходить лечение.

здоровье