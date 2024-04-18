В Пермском крае зафиксировали первый случай присасывания заражённого клеща

Врачи краевой больницы имени Вагнера в Березниках зафиксировали первый случай присасывания заражённого клеща в Пермском крае, рассказали в медучреждении.
«Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща поступило 12 апреля. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма», — рассказали в больнице имени Вагнера.
Врачи уточняют, что клещ укусил женщину в микрорайоне Сёмино города Березники.
Пострадавшую направили в кабинет инфекционных заболеваний, где она будет проходить лечение.