В Пермском крае зафиксировали первый случай присасывания заражённого клеща

«Первое обращение в травмпункт березниковской больницы по поводу присасывание клеща поступило 12 апреля. После исследования насекомого выяснилось, что оно заражено бактерией рода Borrelia и является переносчиком боррелиоза или болезни Лайма», — рассказали в больнице имени Вагнера.