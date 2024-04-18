Ожидаемые зарплаты в Красноярском крае выросли на 20%

Красноярские соискатели сейчас рассчитывают на заработную плату в 60 тысяч рублей в среднем. Это на 20% больше, чем годом ранее, и полностью совпадает с уровнем и динамикой зарплатных ожиданий в целом по стране. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter в ходе исследования изменений по итогам марта.
Анализ показал, что на самые высокие зарплаты в Красноярском крае претендуют представители высшего и среднего менеджмента, а также специалисты из сферы стратегий и инвестиций — в среднем это 120 тысяч рублей.
Наиболее серьезно повысили свои зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом финансисты и бухгалтеры (+36% в марте 2024 по сравнению с мартом 2023 года, до 70 тысяч рублей в среднем); специалисты по ремонту и облуживанию автотранспорта, ИТ-специалисты, рабочий персонал (по +33%, 80 тысяч рублей); менеджеры по закупкам (+30%, до 80 тысяч рублей); HR-специалисты (+27%, до 70 тысяч рублей).
Самый скромный рост зарплатных ожиданий зафиксирован среди соискателей из сферы образования (+8%, до 53,7 тысяч рублей).