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Ожидаемые зарплаты в Красноярском крае выросли на 20%

Красноярские соискатели рассчитывают на заработную плату в 60 тысяч рублей в среднем, что на 20% больше, чем годом ранее.

Источник: Freepik

Красноярские соискатели сейчас рассчитывают на заработную плату в 60 тысяч рублей в среднем. Это на 20% больше, чем годом ранее, и полностью совпадает с уровнем и динамикой зарплатных ожиданий в целом по стране. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter в ходе исследования изменений по итогам марта.

Анализ показал, что на самые высокие зарплаты в Красноярском крае претендуют представители высшего и среднего менеджмента, а также специалисты из сферы стратегий и инвестиций — в среднем это 120 тысяч рублей.

Далее идут строители и специалисты по недвижимости, кадры из добычи сырья, и сельскохозяйственные работники (по 100 тысяч рублей); производственные работники (92,8 тысяч рублей); специалисты по ремонту и облуживанию автотранспорта, менеджеры по закупкам, ИТ-специалисты и рабочий персонал (по 80 тысяч рублей); водители (72,6 тысяч рублей).

Наиболее серьезно повысили свои зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом финансисты и бухгалтеры (+36% в марте 2024 по сравнению с мартом 2023 года, до 70 тысяч рублей в среднем); специалисты по ремонту и облуживанию автотранспорта, ИТ-специалисты, рабочий персонал (по +33%, 80 тысяч рублей); менеджеры по закупкам (+30%, до 80 тысяч рублей); HR-специалисты (+27%, до 70 тысяч рублей).

Самый скромный рост зарплатных ожиданий зафиксирован среди соискателей из сферы образования (+8%, до 53,7 тысяч рублей).