В Иркутске обновляют дорожную разметку

Работу выполняют с использованием краски и холодного пластика, прорисовывают осевые и краевые линии, а также обозначения пешеходных переходов. Новую разметку наносят во всех районах города. До середины мая обновят участки дорог около сквера имени Кирова, на улицах Сухэ-Батора, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Советская, Ленина, Седова, Рабочая, Чкалова, Новаторов, Российская, Сурикова, Ширямова, Нижняя Набережная и других. За состоянием дорожной разметки будут следить весь весенне-летний сезон.