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В Иркутске обновляют дорожную разметку

Работу проводят во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

За зиму на трассах Иркутска стерлась дорожная разметка, всему виной интенсивное движение транспорта. В администрации города сообщают, что работа по обновлению проезжей части уже началась.

— Сейчас частично уже восстановили дорожную разметку на улицах Розы Люксембург, Польских Повстанцев, Мира, Авиастроителей, Марата, 5-й Армии, Канадзавы, проспекте Маршала Жукова, бульваре Гагарина, — уточняет начальник отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений Ксения Цвенгер.

Работу выполняют с использованием краски и холодного пластика, прорисовывают осевые и краевые линии, а также обозначения пешеходных переходов. Новую разметку наносят во всех районах города. До середины мая обновят участки дорог около сквера имени Кирова, на улицах Сухэ-Батора, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Советская, Ленина, Седова, Рабочая, Чкалова, Новаторов, Российская, Сурикова, Ширямова, Нижняя Набережная и других. За состоянием дорожной разметки будут следить весь весенне-летний сезон.