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Главу муниципального образования в Иркутской области подозревают в мошенничестве

Она фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего знакомого.

Источник: Следственный комитет РФ

Главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района в Иркутской области подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают в СУ СК России по Приангарью.

— По версии следствия, в апреле 2023 года глава муниципального образования фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего знакомого. Но при этом новый работник фактически не исполнял свои обязанности, а зарплату передавал главе, — говорят в Следкоме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Завели уголовное дело. А в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Улан-Удэ медсестра стала жертвой мошенничества.

СК