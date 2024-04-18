Главу муниципального образования в Иркутской области подозревают в мошенничестве

Главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района в Иркутской области подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают в СУ СК России по Приангарью.
— По версии следствия, в апреле 2023 года глава муниципального образования фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего знакомого. Но при этом новый работник фактически не исполнял свои обязанности, а зарплату передавал главе, — говорят в Следкоме.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Завели уголовное дело. А в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Улан-Удэ медсестра стала жертвой мошенничества.