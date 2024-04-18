Зарплатные ожидания работников Иркутской области за год выросли на 16%

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны проанализировали зарплатные ожидания работников из Иркутской области и рассказали, кто претендует на самые высокие зарплаты.
По итогам марта работники из Приангарья в среднем рассчитывают на зарплату в 58,1 тысячи рублей — это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в среднем по стране зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 60 тысяч рублей — за год они выросли на 20 процентов.
На самые высокие зарплаты в регионе претендуют специалисты сферы инвестиций — в среднем 103 тысячи рублей в месяц. Далее идут представители высшего и среднего менеджмента, строители, специалисты по недвижимости, представители сферы добычи сырья, сельхозработники и производственники — в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.