Зарплатные ожидания работников Иркутской области за год выросли на 16%

По итогам марта работники из Приангарья в среднем рассчитывают на зарплату в 58,1 тысячи рублей — это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в среднем по стране зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 60 тысяч рублей — за год они выросли на 20 процентов.