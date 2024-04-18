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До конца года в Кемерове достроят два корпуса новой школы

Строительство идёт в Рудничном районе.

По данным кузбасского Минстроя, до конца года в Рудничном районе Кемерова сдадут два корпуса школы. Это будет основной корпус на 525 мест и дополнительный на 300 мест.

«Более 800 ребят ждут новую школу, допускать просрочки нельзя, для этого держим ситуацию на контроле», — отметил заместитель губернатора Кузбасса по строительству и ЖКХ Глеб Орлов.

Сейчас в основном корпусе строители выполняют внутреннюю черновую отделку, прокладывают инженерные сети, устраивают фасад и кровлю здания. В блоке начальной школы устраивают несущие стены и перекрытия. Продолжается монтаж наружных инженерных сетей.

Также накануне в Кемерове началось строительство завода сухих строительных смесей. Подрядчик готовит котлован для будущего завода.