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Бизнесвумен из Новосибирска заплатила 355 тысяч за незаконное использование товарного знака

Женщина торговала одеждой с логотипом известного бренда, хотя не имела прав на его использование.

Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области

Женщина торговала одеждой с логотипом известного бренда, хотя не имела прав на его использование. Прежде чем она выплатила компенсацию, приставам пришлось наложить арест на её счета и BMW X6.

Арбитражный суд Новосибирской области обязал предпринимательницу выплатить компенсацию в размере 355 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака. О такой необходимости судебные приставы предупредили должницу, однако она не торопилась исполнить требование суда.

Тогда, судебные приставы-исполнители наложили арест на расчётные счета бизнесвумен и запретили ей выезд из России. В ходе розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в Заельцовском районе BMW X6, который принадлежит должнице. Автомобиль также был арестован.

Лишь после этого новосибирская предпринимательница оплатила задолженность. За несвоевременное погашение с неё взыскали исполнительский сбор — 24 тысячи рублей.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что на 24 млн арестовали имущество обвиняемых в мошенничестве при строительстве детского сада в НСО.