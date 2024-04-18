Арт-резиденция появится в библиотеке на севере Хабаровского края

В Николаевской районной библиотеке появится арт-резиденция. Больше ста квадратных метров площади будут преобразованы в красивое пространство для проведения выставок художников и фотографов, инсталляций и других арт-проектов, литературных и музыкальных вечеров, камерных спектаклей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы также приобретаем музыкальное оборудование для проведения концертов, камерных спектаклей, встреч с творческими людьми, — рассказывает заведующая методическим отделом библиотеки Наталья Названова. — Но все там будет мобильно, в любой момент арт-резиденцию можно трансформировать в обычный конференц-зал.
По словам Натальи Названовой, уже прошли аукционы, закуплена мебель, а также четыре тысячи книг.
Модернизация библиотеки пройдет в рамках федерального проекта «Культурная среда», коллектив выиграл грант в 15 млн рублей. И уже осенью обновленное учреждение откроет свои двери.