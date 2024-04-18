Арт-резиденция появится в библиотеке на севере Хабаровского края

— Мы также приобретаем музыкальное оборудование для проведения концертов, камерных спектаклей, встреч с творческими людьми, — рассказывает заведующая методическим отделом библиотеки Наталья Названова. — Но все там будет мобильно, в любой момент арт-резиденцию можно трансформировать в обычный конференц-зал.