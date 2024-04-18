В Приморье потушили еще три природных пожара

В Приморском крае за минувшие сутки зафиксировано четыре возгорания общей площадью 267 гектаров. Три из них удалось потушить, а один локализовать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
На землях лесного фонда в селе Монакино Уссурийского городского округа при поддержке пяти пожарных и спецтехники идет ликвидация локализованного пала общей площадью пять гектаров. Еще одно возгорание общей площадью 55 гектаров в направлении Уссурийска удалось полностью потушить при помощи четырех специалистов и автоцистерны.
В Хасанском и Ханкайском округах ликвидированы два возгорания общей площадью 207 гектаров. В тушении приняли участие 17 огнеборцев и три единицы техники.
Стоит напомнить, что в Приморье введен особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах. Режим предусматривает ограничение на посещение лесов и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. В случае нарушения предусмотрена уголовная ответственность и крупный штраф в районе 60 тысяч рублей для граждан, и 2 миллионов рублей для юридических лиц.