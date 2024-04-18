В Приморье потушили еще три природных пожара

Стоит напомнить, что в Приморье введен особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах. Режим предусматривает ограничение на посещение лесов и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. В случае нарушения предусмотрена уголовная ответственность и крупный штраф в районе 60 тысяч рублей для граждан, и 2 миллионов рублей для юридических лиц.