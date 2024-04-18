Иркутян предупреждают о мошенниках, предлагающих обменять старые банкноты на новые

В связи с этим иркутян просят быть внимательнее и остерегаться действий мошенников. Злоумышленники могут принуждать к обмену старых купюр на новые, а в этом нет никакой необходимости.
Банкноты старого образца остаются законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, по мере износа, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В оформлении новых купюр 2022 и 2023 годов выпуска использована символика федеральных округов. На лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.
Обновленная сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.
На пятитысячной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела «Европа — Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.
Новые банкноты содержат усиленный защитный комплекс.
По информации Банка России, до 2025 года планируется поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. Будет усовершенствована их защита и разработан новый дизайн.
Информация об оформлении и признаках подлинности денежных знаков размещена на официальном сайте ЦБ РФ: cbr.ru/.
Контактный центр Банка России: