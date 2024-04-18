Полиция и мэрия Хабаровска объединяют усилия перед майскими праздниками

В мэрии Хабаровска состоялось заседание антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба администрации города.
В совещании приняли участие сотрудники мэрии, представители правоохранительных органов и прокуратуры.
«К подготовке майских праздников нужно отнестись ответственно. Довести до жителей схемы перекрытия дорог и корректировку движения общественного транспорта. Усилить на майские праздники меры безопасности. Наша задача — сделать всё, чтобы праздники прошли спокойно для хабаровчан», — сообщил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.
Перед праздниками будут приняты меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и соблюдение антитеррористических мер на территории проведения культурно-массовых мероприятий. Правоохранительные органы организуют дополнительные резервные подразделения для поддержания общественного порядка.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, транспорте, и обеспечении жизнеобеспечения на территории Хабаровска.