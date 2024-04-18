Полиция и мэрия Хабаровска объединяют усилия перед майскими праздниками

«К подготовке майских праздников нужно отнестись ответственно. Довести до жителей схемы перекрытия дорог и корректировку движения общественного транспорта. Усилить на майские праздники меры безопасности. Наша задача — сделать всё, чтобы праздники прошли спокойно для хабаровчан», — сообщил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.