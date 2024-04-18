В Башкирии на крупных реках продолжается рост уровней воды

В систему-112 за сутки поступило 4 сообщения о подтоплениях территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 931 обращение.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
- на реке Ашкадар в Стерлитамаке, динамика уровня воды за сутки +29 см, текущий уровень 488 см, выход реки на пойму 495 см;
- на реке Дема в деревне Бочкаревка Чишминского района, динамика уровня воды за сутки +28 см, текущий уровень 638 см, неблагоприятный уровень 688 см;
- на реке Уфа в селе Старые Карашиды Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +23 см, текущий уровень 479 см, выход реки на пойму 1084 см;
- на реке Уфа в районе Шакши в Уфе, динамика уровня воды за сутки +21 см, текущий уровень 520 см, выход реки на пойму 830 см;
- на реке Уфа в деревне Укман Благовещенского района, динамика уровня воды за сутки +18 см, текущий уровень 509 см, выход реки на пойму 756 см.
Также наблюдается незначительный рост на реке Белой в Уфе (Монумент Дружбы), рост за сутки составил 8 см, текущий уровень составил 589 см, выход реки на пойму 600 см, неблагоприятный уровень 730 см.
На контроле экстренных служб остаются 27 ситуаций в 16 муниципальных районах: Альшеевском, Архангельском, Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Гафурийском, Давлекановском, Зианчуринском, Кугарчинском, Миякинском, Стерлитамакском, Чишминском, Хайбуллинском и в городах Стерлитамак и Уфа. 28 случаев подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи связаны с подтоплениями 115 придомовых участков и 857 садовых участков.
Как информировал «Башинформ», ранее Глава республики Радий Хабиров обсудил с начальником МЧС Башкирии Маратом Латыповым паводковую и пожароопасную ситуации в регионе.