Более 700 нарушений нашли в школьных столовых Новосибирской области

За 2023 год в Новосибирской области выявили более 700 нарушений в организации и обеспечении питанием детей в школах и детсадах, а также на комбинатах питания. В 2022 году их было 665. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на главу отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Инну Чумакову.