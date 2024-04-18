Более 700 нарушений нашли в школьных столовых Новосибирской области

За 2023 год в Новосибирской области выявили более 700 нарушений в организации и обеспечении питанием детей в школах и детсадах, а также на комбинатах питания. В 2022 году их было 665. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на главу отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Инну Чумакову.
По ее словам, большинство нарушений связано с использованием деформированной посуды, несоблюдением рецептов, отсутствием указания калорийности, неправильным хранением продуктов, отсутствием документов к продукции в столовых школ, детсадов и на комбинатах питания.
В прошлом году было внесено 211 представлений и 17 исков в суд. К дисциплинарной ответственности привлекли 157 лиц, к административной — 178.
Напомним, в Новосибирске льготное питание школьников подорожало на 9%.