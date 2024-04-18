Жителей Новосибирска предупредили о второй волне паводка

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
На ГЭС прошло совещание по паводковой ситуации, на котором отметили, что ожидается увеличение объема притока воды в Новосибирском водохранилище. Если это произойдёт, то в зону подтопления войдут новые дачные участки.
Сообщается, что для минимизации последствий работает межведомственная комиссия по регулированию сбросов.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске опубликовали топ дач дешевле 700 тысяч рублей.