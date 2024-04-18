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Жителей Новосибирска предупредили о второй волне паводка

При неблагоприятном развитии событий вода может затопить дачи в Новосибирской области.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

На ГЭС прошло совещание по паводковой ситуации, на котором отметили, что ожидается увеличение объема притока воды в Новосибирском водохранилище. Если это произойдёт, то в зону подтопления войдут новые дачные участки.

Сообщается, что для минимизации последствий работает межведомственная комиссия по регулированию сбросов.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске опубликовали топ дач дешевле 700 тысяч рублей.