Когда завершится отопительный сезон во Владивостоке

В пресс-службе Роскачества отметили, что отопительный сезон подходит к концу, когда среднесуточная температура на улице на протяжении трех дней будет не менее +8 градусов. Однако отопление отключают только после того, как появляется распоряжение главы города.
В МЦУ Владивостока отметили, что жителей города заранее оповестят о завершении отопительного сезона. Традиционно это происходит в начале мая.
Напомним, в ближайшие выходные в некоторых районах края ожидается похолодание. Ночные температуры могут опуститься до отрицательных значений.