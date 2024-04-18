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Когда завершится отопительный сезон во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ФедералПресс. В последние дни во Владивостоке наблюдается жаркая погода, но, несмотря на это, отопительный сезон в городе продолжается. Как сообщили в МЦУ города, это произойдет не раньше мая.

Источник: AP 2023

В пресс-службе Роскачества отметили, что отопительный сезон подходит к концу, когда среднесуточная температура на улице на протяжении трех дней будет не менее +8 градусов. Однако отопление отключают только после того, как появляется распоряжение главы города.

В МЦУ Владивостока отметили, что жителей города заранее оповестят о завершении отопительного сезона. Традиционно это происходит в начале мая.

Напомним, в ближайшие выходные в некоторых районах края ожидается похолодание. Ночные температуры могут опуститься до отрицательных значений.

ЖКХ