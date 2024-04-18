В Новосибирске суд отправил под домашний арест бывшего начальника МКУ «Горсвет»

Было установлено, что с 2017 по 2018 год между учреждением «Горсвет» и госбюджетным учреждением «Специализированное учреждение», ответственным за обслуживание светофоров, были заключены контракты на сумму 50 миллионов рублей. Подрядчики должны были обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением, но средства были использованы не по назначению.