Более 34 тыс. кузбассовцев, пострадавших на производстве, получат выплаты

«Граждане, работающие по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору застрахованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Если такой случай наступает, работник может рассчитывать на государственную поддержку, в том числе на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка до выздоровления», — уточнила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.