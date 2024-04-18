Более 34 тыс. кузбассовцев, пострадавших на производстве, получат выплаты

Более 34 тысяч пострадавших на производстве получают страховые выплаты от Соцфонда по Кемеровской области. В прошлом году на эти цели было выделено более 7,6 млрд рублей.
«Граждане, работающие по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору застрахованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Если такой случай наступает, работник может рассчитывать на государственную поддержку, в том числе на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка до выздоровления», — уточнила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.
Единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначаются, если медики определили, что в результате несчастная случая на работе или профзаболевания человек утратил трудоспособность (или выплаты получат близкие в случае смерти застрахованного).
Размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и средним заработком пострадавшего. Минимальная величина соцподдержки составила 18 392,42 рубля, максимальный размер — 183 924,24 рубля. В случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата равна 2 млн рублей.