Обновлённая карта парковок: Владивосток вводит новые платные зоны

Во Владивостоке начнётся эксплуатация новых зон платных парковок. Telegram-канал «Цифровое Приморье» сообщает, что парковочные места за деньги заработают в районах Первой речки, Покровского парка и на улице Русской с 18 апреля, согласно официальному документу городской администрации.
На Океанском проспекте, улицах Острякова, Русская и Советская появятся шесть новых участков для парковки, вмещающих в общей сложности 399 автомобилей. Детали распределения парковочных мест отражены в инфографике, опубликованной на Telegram-канале, а список адресов, включённых в зону платной парковки, приведён в документе муниципалитета № 2792.
В рабочие дни с 8 утра до 7 вечера парковка будет платной, как и на других муниципальных автостоянках города. Цена за час для автомобилей категории В составляет 75 рублей.
Некоторые категории граждан могут воспользоваться муниципальными парковками бесплатно. Среди них инвалиды, чьи автомобили зарегистрированы в ФРИ, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальных военных операций.
Портал «Цифровое Приморье» также предоставляет инструкции по получению льготных и резидентных разрешений на парковку.