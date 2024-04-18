В Приморье ограничено движение для легковых авто на участке трассы Лукьяновка — Новополтавка

В Красноармейском округе из-за переливов в районе сел Лукьяновка и Новопокровка не могут проехать легковые автомобили, для них ограничили движение. Спокойно передвигаться могут только грузовые машины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
В минтрансе края рассказали, что на 3 километре трассы Лукьяновка — Новополтавка образовались четыре перелива, глубина которых составляет 20−25 сантиметров. Еще шесть зафиксировали на дороге Новопокровка — Новокрещенка.
«Движение легковых автомобилей на участках ограничено. За ситуацией следят дорожные службы. Специалисты проведут отсыпку новой дорожной одежды после того, как уровень воды спадет», — рассказали в минтрансе.
В Дальнереченском районе перелив сохраняется, до сих пор подтоплен участок со 111 по 112 километры трассы Дальнереченск — Ариадное, здесь также ограничено движение для легковушек.