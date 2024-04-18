В Приморье ограничено движение для легковых авто на участке трассы Лукьяновка — Новополтавка

В Красноармейском округе из-за переливов в районе сел Лукьяновка и Новопокровка не могут проехать легковые автомобили, для них ограничили движение. Спокойно передвигаться могут только грузовые машины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.