В закдуме Хабаровского края предложили создать туроператора для молодежи

В закдуме Хабаровского края прошел правительственный час, темой которого стала молодежная политика. Это особенно актуально в Год молодежи, который был объявлен губернатором Михаилом Дегтяревым осенью 2023 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".