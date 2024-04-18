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В закдуме Хабаровского края предложили создать туроператора для молодежи

Его задачей станет организация экскурсий для молодого поколения.

Источник: Закдума Хабаровского края

В закдуме Хабаровского края прошел правительственный час, темой которого стала молодежная политика. Это особенно актуально в Год молодежи, который был объявлен губернатором Михаилом Дегтяревым осенью 2023 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На 2024-й год перед правительством региона поставлена задача — повысить эффективность работы с молодыми людьми. Работа уже ведется по нескольким направлениям — добровольческая деятельность, патриотическое воспитание, развитие инфраструктуры для молодежи.

В текущем году в крае планируют открыть 10 молодежных центров. Кроме того, депутаты предложили создать туроператора, который выступит организатором экскурсий для молодых людей с посещением музеев и театров. Это позволит разнообразить досуг жителей удаленный районов.

туризм и отдых