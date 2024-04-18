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С 19 апреля в Новосибирске нельзя будет припарковаться в Кировском и Ленинском районах

Запрет будет действовать в определённых местах.

Источник: МК.RU Новосибирск

Запрет будет действовать в определённых местах. Ограничение временное, связано с уборкой улично-дорожной сети. Об этом информирует мэрия Новосибирска.

Пока будет идти наведение порядка в Кировском и Ленинском районах, припарковать транспортное средство не получится на ул. Александра Чистякова от дома № 12 до дома № 22 и на участке по правой стороне вдоль дома № 1 Горского микрорайона.

Автолюбителей просят руководствоваться дорожными знаками и быть внимательными.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске движение грузового транспорта ограничат с 18 апреля.