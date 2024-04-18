Капитальный ремонт начинается в школах Хабаровского края

За три года — с мая 2024-го по 2027-й — отремонтируют 35 школ в Николаевске-на-Амуре, районе им. Лазо, Верхнебуреинском, Ванинском и Октябрьском. Сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Хабаровского края.
Ремонт пройдет в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая запущена по инициативе президента России Владимира Путина. На эти цели выделено более 4,2 млрд рублей, основная доля — средства из федерального бюджета, 800 млн — краевые деньги, 250 млн предоставил муниципалитет.
При содействии главы региона Михаила Дегтярева для развития социальной инфраструктуры края активно привлекают федеральные средства. Субсидии предоставляют на условиях соблюдения целого ряда обязательств.
Обновленные здания школ должны соответствовать требованиям антитеррористической безопасности. Ветхие и устаревшие учебники необходимо заменить новыми. Чтобы образовательный процесс был более эффективным, педагоги, которые работают в вошедших в федеральную программу школах, должны постоянно повышать квалификацию.
За соблюдением этих требований внимательно следят не только представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, но и заинтересованные в формировании нового образа школы стороны — общественность, жители населенных пунктов, школьники и их родители.
Социальная значимость проекта по модернизации школ заключается еще и в том, что дизайн-проекты пространств образовательных организаций разрабатывают студенты профильных факультетов. Хабаровский край включился в федеральный проект «Школа мечты», инициированный Общественной палатой России.
В прошлом году 34 студенты института архитектуры, строительства и дизайна ТОГУ выезжали в разные районы Хабаровского края и начали работу над проектами школьных пространств, в которые входят не только помещения, но и прилегающая к организациям территория. Дизайн-проекты 6 школ уже прошли защиту перед экспертными комиссиями и представлены главе региона.
Молодые архитекторы и дизайнеры учитывали не только главные функциональные требования к зданиям образовательных организаций: комфорт, безопасность пребывания большого количества детей, создание инклюзивной среды и оборудование многофункциональных пространств. Студенты уделили внимание и особенностям работы отдельных школ. Например, для учеников интерната № 9 в Переяславке разработали проект «Школа-дом». Детям, которые во время учебного года круглосуточно находятся в школе, необходимо создать ощущение домашнего уюта. Архитекторы и дизайнеры из ТОГУ будут контролировать воплощение их инициатив в жизнь.
В школах отремонтируют фундаменты, цоколь и отмостки, кровли, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, а также входные группы, лестницы и внутренние помещения. Кроме капитального ремонта, программа предусматривает обновление оборудования и инфраструктуры школ. Это позволит создать комфортную и современную образовательную среду для учащихся и педагогов, отметила министр.
Важный момент — организация обучения ребят на время капитального ремонта. Этому уделяется особое внимание: ученикам подыскивают другие помещения, подходящие для учебного процесса. Так, в школе поселка Горный (Солнечный район) уже приступили к ремонту. В здании отремонтируют пищеблок, спортзал, школьный музей, актовый зал и Центр детских инициатив. На время работ младшие классы устроили в кабинетах в детсаду, а среднее и старшее звено приняла школа № 3 поселка Солнечный. В школах сел Лидога и Дада Нанайского района ремонт начнётся в мае этого года. Здесь решили провести ремонт на летних каникулах 2024-го и 2025-го годов.
Добавим, что благодаря инициативе Михаила Дегтярева привлекать к реализации федеральных и краевых проектов студентов вузов региона, творческая молодежь не только участвует в процессе преобразования Хабаровского края, но и получает ценный опыт работы до получения диплома об окончании вуза. Таки образом они уже со студенческой скамьи становятся востребованными в регионе специалистами.