Капитальный ремонт начинается в школах Хабаровского края

Важный момент — организация обучения ребят на время капитального ремонта. Этому уделяется особое внимание: ученикам подыскивают другие помещения, подходящие для учебного процесса. Так, в школе поселка Горный (Солнечный район) уже приступили к ремонту. В здании отремонтируют пищеблок, спортзал, школьный музей, актовый зал и Центр детских инициатив. На время работ младшие классы устроили в кабинетах в детсаду, а среднее и старшее звено приняла школа № 3 поселка Солнечный. В школах сел Лидога и Дада Нанайского района ремонт начнётся в мае этого года. Здесь решили провести ремонт на летних каникулах 2024-го и 2025-го годов.