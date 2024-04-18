Во Владивостоке учительница выиграла грант в 500 тысяч рублей на открытие школы программирования

Еще один интересный проект представили Анна Панасюк и Игорь Воропаев. Ребята мечтают, чтобы гости и жители края узнали как можно больше о наших писателях, которые посвящали и посвящают свое творчество Приморью. Их идея заключалась в том, чтобы установить в парках информационные таблички с биографией творцов, где также был бы куаркод, который ведет на специальный сайт. А там все желающие могли бы ознакомиться с произведениями писателей. Чтобы дать жизнь этому и другим проектам, конечно же, одним не справиться. Подробнее о наставничестве корреспонденту рассказала куратор Полина Беркут.