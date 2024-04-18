Во Владивостоке учительница выиграла грант в 500 тысяч рублей на открытие школы программирования

Участники молодежного проекта «Сверхновые» встретились на финальном этапе презентации своих проектов. Каждая идея — огромный вклад в развитие Владивостока. 11 креативных создателей и их кураторы почти год работали над тем, чтобы доказать, что их стартап самый лучший и точно нужен городу. В итоге жюри, выслушав всех участников, приняло решение — в приморской столице будет ждать новоиспеченных учеников школа программирования. Подробнее о проекте, конкурсе и молодых талантах, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Все финалисты боролись за главный приз — 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Смелые, идейные, уверенные — эти люди в очередной раз доказали, что Владивосток действительно достоин звания Молодежной столицы страны. О работе с конкурсантами корреспонденту «КП» подробно рассказали их кураторы. Кстати, среди наставников были совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России, депутат Законодательного Собрания Приморья Александр Захаров, депутат городской думы Мария Лагунова, урбанист и депутат думы Владивостока Антон Савенко, генеральный директор Coffee Machine Дмитрий Лутченко и другие.
«Как кураторов, так и участников изначально отбирала администрация Владивостока. Из 249 заявок отобрали 133, затем 37 человек попали к кураторам, а до финала дошли 11. Мы следили за развитием проектов, помогали исправить ошибки, доработать идею. Это огромный труд, как для нас, так и для ребят. Все идеи очень интересные и полезные», — поделился Павел Киселев.
Павел помогал 20-летней жительнице приморской столицы Софье Либец. Девушка придумала стартап по созданию творческого пространства для местных мастеров. Кстати, она сама курирует ребят, но уже в другом проекте — «Я в деле». А здесь решила попробовать свои силы.
«Я очень сильно заинтересовалась конкурсом, потому что люблю создавать что-то новое. Я хочу открыть креативное сообщество, в котором ремесленники нашего города будут бесплатно использовать оборудование, что находится в коворкинге, и проводить мастер-классы для заинтересованной молодежи нашего города».
Еще один интересный проект представили Анна Панасюк и Игорь Воропаев. Ребята мечтают, чтобы гости и жители края узнали как можно больше о наших писателях, которые посвящали и посвящают свое творчество Приморью. Их идея заключалась в том, чтобы установить в парках информационные таблички с биографией творцов, где также был бы куаркод, который ведет на специальный сайт. А там все желающие могли бы ознакомиться с произведениями писателей. Чтобы дать жизнь этому и другим проектам, конечно же, одним не справиться. Подробнее о наставничестве корреспонденту рассказала куратор Полина Беркут.
«Меня в проект позвала директор молодежного ресурсного центра Ксения Козлова. Мы с ней являемся участницами программы “Голос поколения”, но только разных сезонов. Я загорелась идеей помогать талантливым ребятам, поделиться своим опытом, быть полезной. Этап отбора был серьезным и долгим. Остались только самые достойные и интересные стартапы. Я и другие кураторы на протяжении всего конкурса информировали участников о встречах, направляли в нужное русло работу по их проектам, а также мотивировали на свершение задумки».
Аня Горохова и вовсе курировала сразу два проекта, одна из ее подопечных попала в больницу и не смогла присутствовать лично, тогда Аня предложила выступить перед судьями по видеосвязи, а с презентацией всех подробно ознакомила помощница.
«Я никого не переучивала, не в этом главная задача куратора. Я направляла, как маяк. Мы отработали два проекта. Первый: распространение подарочных сертификатов для молодых семей и не только на высадку деревьев. Второй: открытие кофейни, где будут обучать детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, искусству бариста. Это в том числе детки с ограниченными возможностями здоровья. Ребята смогли бы варить кофе, развивать мелкую моторику, отрабатывать социальные навыки».
Каждый стартап уникален и захватывает ту или иную сферу города. Выбирать было нелегко, в этом признался и глава города Константин Шестаков.
«Я вижу перед собой людей, которые стремятся реализовать свои мечты, а мы будем максимально этому способствовать. Я горжусь всеми, кто прошел этот путь от подачи заявки до работы с наставниками. Вы огромные молодцы. Надеюсь, что о победителе узнает вся молодежь приморской столицы и возьмет с него пример».
И вот спустя 11 презентаций и совещания членов жюри прозвучало имя победителя. 500 тысяч рублей на реализацию идеи получила Антоненко Алена с проектом школы программирования для детей «БайтЛэнд».
Отметим, что школа уже работает, в проект привлечены такие партнеры как ШП ДВФУ, ВВГУ, Школы № 32, 56, 64 и первая гимназия. Занятия посещают 50 детей в неурочное время, 200 ребят прошли мастер-классы (в том числе по созданию игр).
«С пяти лет я знала, что хочу быть учителем и менять этим мир. Меня отдали в школу с обучением информатикой с первого класса, позже оказалось, что так далеко не у всех. Я хочу работать учителем и быть наставником для своих детей», -поделилась победитель проекта «СверхНовые».
Этот проект действительно уникален. Как отметила по завершению мероприятия депутат городской думы Мария Лагунова, главная особенность конкурса — здесь могли участвовать ребята, которые ранее не проявляли себя в подобных грантовых конкурсах или не принимали активного участия в политической деятельности.
«Как приятно было видеть, что молодежь заинтересована в популяризации наших исторических объектов, благоустройстве города. Это очень ценно. Конечно, мне очень хочется верить, что проект победителя будет работать во всех школах города, а администрация будет оказывать максимальную поддержку».
Напомним, конкурс «СверхНовые» инициирован управлением по делам молодежи администрации Владивостока, его реализуют при поддержке главы города. С нетерпением будем ждать нового запуска и новых идей!